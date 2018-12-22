أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية شاهدوا مونديال 2018

ذكر المكتب الصحفي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن كأس العالم لكرة القدم الذي نظمته روسيا، سجل رقما قياسيا عالميا بعدد مشاهدي مبارياته.

وشاهد مباريات مونديال روسيا 2018 وفقا للمكتب 3.572 مليار شخص من جميع أنحاء العالم. ويضم هذا العدد أولئك الذين تابعوا المباريات على شاشات التلفاز في المنازل وفي الأماكن العامة وعلى مواقع إلكترونية مختلفة.

2018 FIFA World Cup Russia™ – News – Russia receive rapturous welcome at FIFA Fan Fest https://t.co/yNvh2SqpK0pic.twitter.com/HztaKUegei — FIFA World Cup 2018 Russia (@russiafifacup18) 9 июля 2018 г.

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ويذكر المكتب الصحفي أيضا أن المشاهدين، في المتوسط، قضوا وقتا أطول في مشاهدة التلفاز في كأس العالم الذي انعقد في روسيا، أكثر من أي وقت مضى مقارنة بكؤوس العالم السابقة.

يذكر أن بطولة كأس العالم في كرة القدم، جرت في 11 مدينة روسية، ما بين 14 يونيو حتى 15 يوليو 2018، وحاز كأس العالم 2018 المنتخب الفرنسي بفوزه على كرواتيا 4:2.

المصدر: لايف. رو