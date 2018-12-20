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بركان في روسيا يقذف رماده إلى ارتفاع 7 كيلومترات

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بركان في روسيا يقذف رماده إلى ارتفاع 7 كيلومترات
Ria Aleksey Kudenko
منظر إلى بركان شيفيلوتش
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قذف بركان "شيفيلوتش" في شبه جزيرة كامتشاتكا، يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري، عمودا من الرماد إلى ارتفاع 6.7 كيلومتر فوق سطح الأرض.

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وقال الخبراء إن الغيوم الكثيفة منعتهم من تحديد اتجاه انتشار الرماد.

ويعد بركان "شيفيلوتش" من البراكين العاملة في أقصى شمال شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية الواقعة في أقصى شرق روسيا. ويبلغ ارتفاعه 3283 مترا.

وازداد البركان نشاطا في نوفمبر الماضي، بعد عام واحد من هدوئه.

وتحتل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية المرتبة الأولى في روسيا من حيث عدد البراكين العاملة. واشتهرت المنطقة أيضا بمنابع المياه الساخنة والثروة السمكية والحيوانية ومناظرها الخلابة، الأمر الذي يستقطب السياح من هواة الطبيعة.

المصدر: فيستي. رو

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