كيف حاول الصحفيون لفت انتباه بوتين خلال مؤتمره السنوي؟ (صور)

تداولت وسائل الإعلام الروسية بعض الصور المميزة للصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفي الموسع الرابع عشر للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والذي عقد اليوم في مركز التجارة العالمي بموسكو.

ونظرا للعدد القياسي للصحفيين الذين حضروا المؤتمر، والذي وصل إلى 1702، حاول كلّ منهم لفت انتباه الرئيس الروسي على طريقته، فمنهم من ارتدى اللباس التقليدي للمقاطعة التي قدم منها، ومنهم من جاء بلباس رياضي معين حقق إنجازات كبيرة هذا العام.

Sputnik ilya pitalev

ومن بين أبرز الصور التي ظهرت في المؤتمر، صورة لصحفية ارتدت زي فريق الهوكي الروسي، وأخرى ارتدت القبعة التقليدية للقوقاز الروسي وحملت قفازات الملاكمة للتذكير بإنجازات البطل في الفنون القتالية، حبيب نورمحمدوف.

Sputnik natalya seleverstova

كما برزت صحفية أخرى بالزي التقليدي لمنطقة "توفا"، وزميل لها بقبعة من الزي الفلكلوري لمناطق الشمال الروسي.

Sputnik natalya seleverstova

Sputnik natalya seleverstova

وبدأ المؤتمر اليوم، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، ويتوقع أن يستمر لأكثر من 3 ساعات، يجيب خلالها الرئيس بوتين عن أهم الأسئلة التي تشغل بال الشعب في مختلف مناطق البلاد، ويعطي رأيه في الوضع المعقد للعالم حاليا.

Sputnik

المصدر: وكالات روسية