تيار نهري يجرف أم وأولادها أمام أنظار الجميع! (فيديو)

سقطت امرأة وأطفالها الثلاثة في مياه نهر تاموغان في الفلبين، أثناء قيامها بغسل الملابس، وجرفهم النهر بتياره القوي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الأم الفلبينية كارين بونغان، وأولادها الثلاثة حالفهم الحظ ووصلتهم المساعدة في الوقت المناسب، بعد أن تمكنوا من التمسك بالأعمدة الخرسانية الداعمة لجسر فوق النهر.

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واندفع مباشرة لإنقاذ العائلة رجل الإطفاء، جوكر ليناو، وسائق شاحنة اسمه، مارك أنتوني، وصور أحد شهود العيان الكثر عملية الإنقاذ.

وتظهر مشاهد الفيديو نزول رجل الإطفاء والسائق من الجسر إلى النهر بمساعدة حبل، وساعدا أفراد العائلة على الصعود إلى الجسر.

ولم يصب أي أحد من العائلة بإصابات بليغة، إلا أن الأم خلعت كتفها أثناء عملية الإنقاذ وأصيب المنقذان ببعض الخدوش البسيطة.

المصدر: ديلي ميل