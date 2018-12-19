"أفضل أغنية كريسماس" ألفها الذكاء الصناعي (فيديو)

تمكن باحثو شركة "Made by AI" من تدريب الذكاء الصناعي على تأليف نغمات الميلاد الخاصة، من خلال دراسة المقطوعات الحالية.

وقام الباحثون بتدريب شبكة عصبية عن طريق إدخال مئة من نغمات عيد الميلاد، في شكل ملفات واجهة رقمية موسيقية (MIDI).

واختار الذكاء الصناعي موضوعات متكررة وأدوات وإيقاعات، لتوليد نغمات خاصة.

وقال متحدث باسم شركة "Made by AI"، إن "الألحان المتولدة مع الذكاء الصناعي لديها أوجه تشابه مع موسيقى الكريسماس الكلاسيكية".

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وتجدر الإشارة إلى أن الشبكات العصبية هي نوع من برامج الكمبيوتر، يقلد طريقة تعلم الأدمغة لحل المشكلات.

وقدمت إصدارات "MIDI" من أغاني عيد الميلاد، قاعدة واسعة لفريق البحث لتدريب البرنامج من أجل محاكاة أغاني عيد الميلاد.

وتميل الشبكات العصبية إلى التقاط النغمة والمفردات بسهولة، ولكنها تكافح من أجل فهمها. لذا، تعلمت الشبكة المدربة على إنتاج الكثير من الخطوط المبهجة.

وتمكن البرنامج من اختيار مواضيع مرادفة لعيد الميلاد، للخروج بأغان خاصة. وتمكن من إنشاء 5 نغمات متوفرة الآن على صفحة "Made by AI Soundcloud".

وأوضح فريق البحث أنه لم يكن لديه سوى وقت محدود للعمل على الشبكة، ولكنه قال: "مع المزيد من العمل والالتزام بالمفاهيم الموسيقية، مثل البنية والتكرار، يمكن أن يكون من الممكن توليد شيء أكثر جاذبية".

المصدر: ديلي ميل