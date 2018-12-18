تعرف على شروط اختيار شجرة عيد الميلاد الخاصة بالكرملين!

قطع عمال الغابات في منطقة شولكوفسكي بضواحي موسكو شجرة صنوبر لتنصب في الكرملين بمناسبة الاحتفال بعيد رأس السنة.

وقالت ناتاليا غوسيفا، وهي إحدى الموظفات اللواتي أوكلت إليهن مهمة اختيار شجرة الصنوبر الرئيسة لعيد رأس السنة الميلادية، إن ارتفاع الشجرة بلغ 30 مترا.

وأوضحت أنها عثرت على تلك الشجرة في أبريل الماضي، وقررت على الفور أنها مناسبة تماما لتصبح شجرة الصنوبر رقم 1.

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وأشارت غوسيفا إلى أن هناك شروطا معينة لاختيار شجرة الصنوبر الخاصة بالكرملين، ومنها ألا تكون الشجرة مصابة بأي أمراض، وألا يقل قطر جذعها عن متر ونصف. أما أغصانها، فيجب أن تكون كثيفة وخضراء لامعة وليست صفراء.

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كما ذكرت غوسيفا أن شجرة الصنوبر كانت "تنافسها" 30 شجرة أخرى في ضواحي موسكو، ومن الشروط الأخرى ألا يقل عمرها عن 100 عام.

ونقلت الشجرة بواسطة ناقلة خاصة، ورفعت بواسطة رافعتين خاصتين.

واجتمع أهل القرى المجاورة لوداع الشجرة إلى الكرملين، حيث ستزين عيدي رأس السنة (1 يناير) وميلاد المسيح (7 يناير).

ومن المفترض أن تنتقل الشجرة إلى الساحة الحمراء عبر بوابة برج سباسكي التي لا تفتح إلا في مناسبتين: عيد النصر في 9 مايو وعيد رأس السنة.

يذكر أن عادة قطع شجرة الصنوبر الميلادية تعود إلى عصر الإمبراطور نيقولاي الأول (1788-1856).

المصدر: فيستي. رو