مشاهد مذهلة لهجرة أجمل المخلوقات على الأرض في أوروبا!

حقق مقطع فيديو انتشر على الإنترنت نحو نصف مليون مشاهدة خلال الأيام الأولى لرفعه على يوتيوب، يصور هجرة موسمية لأجمل مخلوقات الأرض.

وصور هاو هنغاري من كاميرا على طائرته المروحية فيديو بديعا للهجرة الموسمية لغزلان محلية، تعيش في محيط بلدة شاتورهي.

وتعد هجرة الغزلان بالنسبة للسكان المحليين عبر الحقول المزروعة بالمحاصيل الشتوية، حدثا شائعا يشهدونه سنويا، مع بداية فصل الشتاء، حيث تنتقل الحيوانات لمسافة عشرات الكيلومترات إلى الشرق، بحثا عن موطن أكثر ملاءمة للحياة في الطقس البارد.

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كما اكتسب الفيديو الذي صوره أحد السكان المحليين من سيارته، قبل عام، شعبية كبيرة أيضا، ووصل عدد مشاهديه زهاء 2.3 مليون.

يذكر أن الغزلان المجرية لا تعبر حدود الدول الأوروبية، وقد تم الكشف عن هذه الظاهرة من قبل عالم الأحياء التشيكي فافلوم شوستروم. وقد كانت الحدود بين الدول الأوروبية في السابق مسورة بالأسلاك الشائكة المكهربة. وعلى الرغم من أن هذه الأسلاك تمت إزالتها منذ تسعينيات القرن الماضي، إلا أن الحيوانات المهاجرة لا تزال تخشى الاقتراب من هذه الأماكن.

وهذا ما يفسر حذر الغزلان وطبعها "المحافظ"، حيث لا تزال القطعان الفتية تتبع مسار الكبار منها ولا تغير مسار هجرتها دون سبب ملح.

المصدر: فيستي. رو