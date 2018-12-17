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أصوات من داخل تابوت توقف مراسم الدفن! (فيديو)

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أصوات من داخل تابوت توقف مراسم الدفن! (فيديو)
imago stock&people-© Sascha Ditscher
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قطع مشاركون في موكب جنازة في الأرجنتين مراسم الدفن بعد أن سمعوا أصواتا مشابهة لأصوات تنهدات، وقرروا تسليم الجثة إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في العاصمة بوينس آيرس، في 12 ديسمبر الجاري. وكان أقارب المرأة المتوفاة التي تبلغ من العمر 65 عاما، ينقلونها إلى المقبرة، عندما سمعوا أصوات قرع وصرخات مكتومة من التابوت.

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وطلب المشيعون من سائق سيارة الدفن التوجه مباشرة إلى المستشفى لمعرفة ما إذا كانت المرأة لا تزال على قيد الحياة.

وفحص الأطباء الجثة وخلصوا إلى أن المرأة توفيت قبل مدة أقلها 24 ساعة.

وفسر موظفو وكالة دفن الموتى أن الصوت الذي سمع من التابوت، ناجم، على الأغلب، من صوت الغازات التي انطلقت من الجثة عبر القصبة الهوائية.

المصدر: ديلي ميل

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