بيع كتاب بأرقام هواتف أعضاء مكتب ستالين في مزاد علني

بيع كتاب يحوي أسماء المشتركين في اتصال الهاتف الحكومي في عهد جوزيف ستالين، صدر عام 1950، في مزاد "ليتفوند" (مؤسسة الآداب) الروسي مقابل 3 ملايين روبل (ما يعادل نحو 50 ألف دولار).

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وقال مدير مزاد "ليتفوند"، سيرغي بورميستروف، إن الكتاب يعود إلى، نيكولاي شفيرنيك، وهو أحد أنصار ستالين.

ويضم الكتاب حسب مدير المزاد أرقام هواتف المسؤولين الكبار آنذاك، بدءا من مكتب ستالين في الكرملين ومقره بضواحي موسكو ووزير الداخلية، لافرينتي بيريا، وانتهاء بأعضاء المكتب السياسي ومساعديهم.

وقدر السعر الأولي للكتاب بـ 30 ألف روبل. كما قال بورميستروف إن المزاد باع أيضا رسالة أخيرة بعث بها أسطورة الروك السوفيتي، فيكتور تسوي، حيث شكا من مشاكل مالية واجهتها عائلته. وكان السعر الأولي للرسالة يتراوح بين 1.4 و1.5 مليون روبل (نحو 25 ألف دولار).

المصدر: تاس