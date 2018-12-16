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ديك رومي غاضب يهاجم طفلا أثناء عودته من المدرسة! (فيديو)

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ديك رومي غاضب يهاجم طفلا أثناء عودته من المدرسة! (فيديو)
pexels-Magda Ehlers
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صور شهود عيان في ولاية ويسكونسن الأمريكية مطاردة فريدة، يحاول فيها تلميذ مدرسة التخلص من ديك رومي يلاحقه.

وذكر موقع "ABC"، أن التلميذ تعرض لهجوم الديك الرومي أثناء عودته من المدرسة. ولم يتراجع الطائر العجيب عن مطاردته حتى اقتراب سيارة قطعت الطريق عليه ومنعته من مهاجمة الطفل.

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وتبين أن سائقة السيارة، هي من سكان المنطقة المحليين، فانيسا ميرامونتس، التي قررت مساعدة الطفل، لكن الديك لم يرتدع، وعاد يلاحق الطفل حتى وصلت سيارة أخرى وقام سائقها بتوصيل التلميذ إلى منزله، وجنبه هجوم الديك الغريب.

وعلقت ميرامونتس على توصيل سائق للطفل بقولها: "بالطبع لا يمكنك ركوب سيارة مع شخص غريب، لكن الظروف تتغير إذا كان يطارك ديك رومي مجنون".

المصدر: نوفوستي

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