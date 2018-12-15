"بقرة الكونغ فو" تطرح سائقة دراجة نارية أرضا! (فيديو)

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من العيار الثقيل، يصور بقرة "غاضبة" تقفز عالية وترفس سائقة دراجة، وتسقطها أرضا على طريق في باراغواي.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في مدينة كابياتا التابعة للإدارة المركزية لبراغواي. ويظهر الفيديو قطيعا من الأبقار يعبر الطريق، وسائقة دراجة نارية تحاول الإسراع واجتياز الطريق قبل مرور القطيع.

وأثار الاقتراب السريع لسائقة الدراجة النارية غريزة عدوانية لدى إحدى البقرات، حيث قفزت على الدراجة النارية وضربت بحوافرها سائقتها وأوقعتها أرضا.

كما تبين المشاهد اللاحقة للفيديو تلوي سائقة الدراجة النارية من شدة الألم جراء رفسة البقرة. ونوقفت بجانبها سائقة دراجة نارية أخرى لمساعدتها.

ولم تكن سائقة الدراجة النارية بحاجة لمساعدة طبية، وفق الصحيفة، ولم تقدم أي بلاغ للشرطة ضد الراعي الذي كان يقود قطيع الأبقار.

المصدر: ديلي ميل