لأول مرة.. الجيش الروسي يكشف عن "نظام المكافآت العسكرية" إبان الحرب العالمية الثانية

كشف الجيش الروسي لأول مرة عن نظام المكافآت الذي كان متبعا في معارك الحرب العالمية الأخيرة، موضحا قيمة الجوائز المالية بالتفصيل، وذلك لكل نوع من أنواع المهمات العسكرية.

وأزالت وزارة الدفاع الستار عن وثائق عسكرية سرية، تظهر تفاصيل نظام المكافآت الخاص بعناصر الجيش الأحمر على مدى عقود طويلة من الزمن.

وتحدث جزء مهم من هذه الوثائق عن المكافآت التي كانت تمنح للجندي السوفيتي مقابل تدميره دبابة ألمانية أو مقابل قيامه بمهمة خطيرة، خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي السياق نفسه، كان كل عنصر من الفرق المضادة للدبابات يحصل على مكافأة مالية قدرها 500 روبل، في حال استطاع تدمير دبابة نازية، وعلى 200 روبل عند تدميره نوعا أخف من المدرعات العسكرية.

وعلاوة على ما سبق، كان قائد الدبابة السوفيتية يحصل على 500 روبل عند تدمير دبابة للعدو، بينما يحصل باقي أفراد الطاقم على 200 روبل.

وفي المحصلة، حاز جنود الفرق المضادة للدبابات مكافأة مادية أعلى بـ 300 روبل، بالمقارنة مع الجنود في الدبابات.

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لكن ما يثير الاستغراب، هو توحيد قيمة المكافأة الممنوحة مقابل تدمير الدبابات، بغض النظر عن نوعها ودرجة تحصينها، أي لم يفرق نظام المكافآت بين دبابة ثقيلة أو خفيفة.

أما الجوائز الكبرى فقد كانت تمنح للمهمات الأكثر خطورة وتعقيدا، كتلك التي قدمت لطاقم القاذفات الاستراتيجية التي ضربت مواقع النازيين في برلين، بعيد بدء الاجتياح الألماني للاتحاد السوفيتي، عام 1941.

وكان يمنح كل فرد من طاقم هذه الطائرات بعيدة المدى، قرابة 2000 روبل، مقابل كل موقع نازي يتم تدميره.

المصدر: RT