انهيار جدران حمامات عربية عمرها قرون في فيضانات الأندلس! (فيديو)

تسببت الفيضانات في منطقة الأندلس الإسبانية الجنوبية بانجراف الجدران الخارجية وإغراق حوض استحمام مغاربي عمره قرون.

وفاض نهر Guadalevín في عدة مناطق، ما أثار رعب السكان المحليين الذين التقطوا صورا للدمار المفاجئ، الذي لحق بواحد من أفضل المعالم الأثرية في شبه الجزيرة الأيبيرية.

ووصلت الفيضانات في حوض الاستحمام إلى ارتفاع مترين في أقسام معينة، إلى جانب غمر المداخل بالكامل.

Temporal en Ronda. Se corta el paso por el Puente Viejo tras la caída de un muro de contención. Los cuerpos de seguridad proceden al rescate de otras dos personas en zona rural. pic.twitter.com/hAxYCaVBpO — AyuntamientoRonda (@AytoRonda) 21 октября 2018 г.

وتعمل إدارة مكافحة الحرائق المحلية حاليا على إعادة توجيه مياه الفيضانات، لذلك سيستغرق تقييم الأضرار الكاملة بعض الوقت.

وشكلت الحمامات التي بُنيت في الفترة ما بين القرنين 13 و14، جزءا مركزيا من الثقافة الزراعية المحلية، وكانت تستخدم أساسا للدباغة ومعالجة جلود الحيوانات.

Así estaba los baños árabes en Ronda pic.twitter.com/LBBU6H0IW2 — Virginia (@Virginialaraleo) 21 октября 2018 г.

وأكد فريق من علماء الآثار العاملين في هيئة Ronda للسياحة، أن جدار المرحاض تحطم، وأن أضرارا هيكلية كبيرة لحقت بالحمامات.

El equipo de Gobierno visita la zona de los Baños Árabes para ver de primera mano los daños en este monumento. pic.twitter.com/qdIWRU471P — AyuntamientoRonda (@AytoRonda) 21 октября 2018 г.

وفي وقت ما من بعد ظهر يوم الأحد 21 أكتوبر، أصبحت الفيضانات شديدة، لدرجة أنها تسببت في انهيار العديد من أشجار السرو التي زرعت في أربعينيات القرن العشرين.

واجتمع رؤساء السلطات المحلية بالفعل لمناقشة توزيع أموال الإغاثة في حالات الكوارث، بما في ذلك تحديد الحمامات المتضررة.

المصدر: RT