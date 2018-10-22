معركة مصيرية.. رجل يواجه دبا مفترسا بيديه العاريتين

تكررت أحداث فيلم "العائد" (2015)، لليوناردو دي كابريو، الذي يصور معركة مصيرية مع دب مفترس، مع رجل صيني، عندما واجهته أسرة من دببة الهيمالايا، أثناء عودته إلى منزله.

وهجم دب مفترس من دببة الهيمالايا على، هواجيانغ تانغ، البالغ من العمر 45 عاما، أثناء عودته من جولة لجمع الفطر في منطقة مجاورة لمنزله.

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وقال تانغ إنه التقى بدب الهيمالايا مع ديسمين صغيرين عندما كان عائدا إلى بيته في بيبو بشمال غربي الصين، وأشار إلى أن "الديسمين كانا على الشجرة، أما الدب الكبير فقد قفز وهجم علي. وركضت وبدأت بالصراخ وكان الدب يطاردني. لقد طرحني أرضا ثلاث مرات، لكنني تمكنت من تخليص نفسي من قبضته".

واستمرت المعركة مع الدب 10 دقائق، عندها، أدرك تانغ أنه لا خيار لديه سوى القفز من أعلى جرف كان بالقرب من المكان، فقفز من أعلى الجرف الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 5 أمتار، لكن الوحش لم يجرؤ على مثل هذا العمل الشجاع.

وطلب تانغ من سكان المنطقة المحليين المساعدة، وتم نقله إلى المستشفى. وعلى الرغم من تمزق جلد الصيني في أماكن عدة، إلا أن أعضاء جسمه الحيوية لم تتعرض لأذى، وقام الأطباء بتطهير وتخييط جراحه لمدة ساعتين.

المصدر: لايف. رو