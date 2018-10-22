40 ساعة من الانتظار في منجم الثعابين المهجور!

أعلنت قناة سي إن إن الأمريكية أن رجلا مسنا سقط في منجم مهجور تعيش فيه الأفاعي، وتم إنقاذه بعد 40 ساعة.

وفي التفاصيل، أراد جون وادل (62 سنة) النزول إلى منجم عبر بوابة من صنعه، وفي 15 أكتوبر الجاري، بدأ ينزل باستخدام حبل معدني، وعندما بقي أقل من 15 مترا ليصل إلى القاع سقط الرجل، ما تسبب في إصابته بعدة كسور في رجليه.

ولم يكن مع وادل ماء أو غذاء، ولم يتمكن من الاتصال بالشبكة بهاتفه المحمول، ولم يكن هناك أي أمل في أن يسمع أحد صراخه، لأن أقرب طريق على بعد خمسة كيلومترات.

إقرأ المزيد

وأثار سقوط الرجل انتباه ثعابين تعيش في المنجم المهجور، وبدأت تزحف نحوه، حيث تمكن من قتل ثلاثة ثعابين مجلجلة منها خلال الأربعين ساعة التي قضاها في قاع المنجم، بحسب WSRZ.

ومن حسن حظ الرجل أن جاره كان على علم بخططه، ووعده باللحاق به إذا لم يعد في اليوم التالي. ويقول جاره تيري شريدر: "عندما وصلت بسيارتي إلى المكان سمعت صرخات طلب المساعدة".

واتصل الجار برجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى المكان وتمكنوا من إنقاذ جون وادل، في عملية استمرت 6 ساعات، نقل بعدها إلى المستشفى.

المصدر: لينتا. رو