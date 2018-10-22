كل شيء هناك مختلف.. فندق خاص للأوزان الكبيرة والأجساد المترهلة

يعرف هذا الفندق الوحيد في العالم حاليا، بأنه "ملاذ" الأشخاص ذوي المقاسات الضخمة والذين يرغبون في قضاء أوقات ممتعة دون أن يشعروا بالحرج بسبب وزنهم الزائد.

فتح هذا الفندق "The Resort" الواقع في جزيرة إليوترا في وسط حوض الكاريبي، أبوابه قبل سنتين أمام الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، وفورا حصل على شعبية واسعة بينهم. والمثير في الأمر أن الفندق لا يستقبل الأشخاص الذين وزنهم شبه كبير، وذلك لكي لا يُحرج الآخرون الذين وزنهم كبير جدا.

قررت قناة بريطانية إجراء استطلاع لمعرفة شعور نزلاء الفندق بشأن عدم وجود نزلاء معتدلي الوزن في الفندق معهم. كل الذين شاركوا في الاستطلاع قالوا بسبب مقاساتهم يكرهون الاستراحة على الشاطئ، بسبب وزنهم الكبير وأجسادهم المتهدلة، وبينهم رجال ونساء يصل وزنهم إلى 140 كلغم وأكثر، على الرغم من أنهم شباب أو متوسطو العمر.

بني هذا المجمع لـ "كبار الضيوف" ويحتوي على مسابح خاصة وحولها مقاعد صنعت خصيصا لتحمل وزن البدناء، وتم تقوية الأسرّة في الغرف بواسطة شبكات فولاذية. فتحات الأبواب والكراسي هنا أعرض من المعتاد وحتى مقاعد المراحيض تختلف عن التقليدية، كل هذا لراحة النزلاء، إضافة إلى أن البوفيه تقدم يوميا للنزلاء ثلاث وجبات من الطعام على طريقة "تناول كل ما تشتهيه".

أهم شيء بالنسبة لنزلاء الفندق هو عدم وجود من يستهزئ بهم في هذا المكان، كما يحصل في الأماكن الأخرى.

يقول جيمس كينغ، صاحب الفندق، بأن الفكرة راودته قبل 14 سنة عندما رأى كيف انكسر كرسي تحت رجل بدين، وعلاوة على ذلك اضطر إلى دفع غرامة قدرها 150 دولارا.

ويضيف، 60% من النزلاء من الولايات المتحدة والبقية من البلدان الأوروبية، والفندق يستقبل النزلاء على شكل مجموعات وليس أفرادا. وقال موضحا، في الشهرين الأولين استقبلنا الجميع بمن فيهم الأفراد، ولكن من أجل الحفاظ على الأجواء الودية قررنا الموافقة على طلبات المجموعات فقط.

المصدر: رمبلر