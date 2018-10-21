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سيارة إسعاف تهرع إلى ضريح لينين بطاقم أطباء وممرضات

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سيارة إسعاف تهرع إلى ضريح لينين بطاقم أطباء وممرضات
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مشهد سيارة إسعاف تهرع مسرعة إلى الضريح المسجى فيه زعيم الثورة الاشتراكية، فلاديمير لينين، حاملة فريق مسعفين يضم أطباء وممرضات، أشعل مواقع التواصل بروسيا بتعليقات مثيرة وساخرة.

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وأصبحت صورة سيارة الإسعاف مع فريق المسعفين وهم يدخلون على عجل مبنى الضريح الذي يضم جثمان لينين المحنط داخل نعش زجاجي، في قلب الساحة الحمراء بموسكو، أصبحت مصدر العديد من النكات والتعليقات الساخرة في الشبكات الاجتماعية حول موضوع "إيقاظ" زعيم الثورة الروسية البلشفية (1917) من موته، وبعثه حيا.


فكتب TolyaKurlaev: "استعدي أيتها البرجوازية، استيقظ لينين!".

 وسخر @ mikhailjackson7 قائلا: يعيش لينين. لقد عاد إلى الحياة.. وأنا أعلم، أن الشيء الرئيس حاليا هو الخروج من سكرتك إلى فكرتك في الوقت المناسب!".

ووصف@ Telemaster68 ما حدث بالقول: "استدعى لينين أمس سيارة إسعاف ... إلى ضريحه". 

وتساءل   @viselnikodina: ماذا هناك؟، هل لينين مشرف على الموت؟ أم إنه يبعث من الموت من جديد؟".

وكما أوضحت القناة التلفزيونية "360" في وقت لاحق، فقد تم استدعاء الأطباء وفريق إسعاف كامل بسبب تدهور الحالة الصحية لأحد زوار الضريح، الأمر الذي استدعى أن يقدم الأطباء المساعدة اللازمة له على مرأى من الزائرين الآخرين ولينين المسجّى في نعشه الزجاجي بكامل أناقته.

المصدر: نوفوستي

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