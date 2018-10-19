على الهواء مباشرة.. حادث أليم يوقف تقريرا تلفزيونيا! (فيديو)

قاطع حادث أليم تقريرا متلفزا لإحدى القنوات الإخبارية الأمريكية، إذ حصل فجأة بينما كانت المذيعة تتجهز للتحدث أمام الكاميرا في بث مباشر.

ويظهر المقطع حادث دراجة نارية كان على متنها راكبان، شاب وفتاة، والتي انقلبت رأسا على عقب فجأة وهي تسير على الطريق العام، خلف المذيعة.

واضطرت المذيعة في تلك اللحظة إلى إيقاف التقرير والالتفات للاطمئنان على سلامة الراكبين بعد الحادث الأليم، الذي أسفر عن تعرض الشاب والفتاة لإصابات شديدة، لكن لحسن الحظ أنهما بقيا على قيد الحياة.

المصدر: وكالات