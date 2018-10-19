8 ساعات من "الجحيم" على متن طائرة للخطوط الجوية الأرجنتينية

ظهرت صور مروعة لحالة طائرة تابعة للخطوط الجوية الأرجنتينية، بعد أن تسببت المطبات الهوائية الشديدة في إصابة 15 راكبا على متنها، خلال رحلة استغرقت 8 ساعات.

وواجهت الطائرة الاضطرابات بعد أن أقلعت من ميامي بفلوريدا متوجهة إلى بوينس آيرس في الأرجنتين، يوم الخميس 18 أكتوبر، وعلى متنها 192 راكبا.

وتظهر الصور التي يتم مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المواد الغذائية المتناثرة في ممر طائرة إيرباص A330، بينما ينظر الركاب المذعورون إليها.

INCIDENTE EN VUELO DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS: Se produjo un incidente producto de una turbulencia severa en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, dejando 15 personas heridas de los cuales 8 fueron derivados a un segundo control. El vuelo provenía de MIAMI hacia BUENOS AIRES. pic.twitter.com/MSiNCWghzo — Martin Narducci (@MartinNarducci) October 19, 2018

ويمكن رؤية أقنعة الأوكسيجين متدلية من السقف، فضلا عن تحطم الستار الحاجز بين قمرة القيادة والركاب، والخزانات المتناثرة على الأرض، بالإضافة إلى أدراج الأمتعة المفتوحة.

وتقول الشركة إن هذه الاضطرابات وقعت عندما وصلت الطائرة إلى الارتفاع المحدد للرحلة، وكانت هناك حركات مفاجئة في الهواء بسبب التغيرات في الغلاف الجوي.

ونقل 8 أشخاص أصيبوا خلال الرحلة إلى المستشفى فور وصولهم إلى المطار ليلة الخميس، وتمت معالجة آخرين على متن الطائرة.

Turbulencia severa provoca 15 heridos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas https://t.co/KlBPUwexIypic.twitter.com/4v9jUPqqFR — Mariana Alfaro (@marianalfaro) October 19, 2018

وقال متحدث رسمي باسم شركة الخطوط الجوية الأرجنتينية إن الحادث وقع في مرحلة بالطيران تسمى "cruise"، وأضاف: "رتبت الشركة معداتها الطبية عند وصول الرحلة لمساعدة الركاب الذين عانوا من الضربات أو الكدمات بسبب الحركات المفاجئة التي يسببها هذا النوع من الظروف الجوية".

وتابع المتحدث قائلا: "بمجرد عبور المنطقة المضطربة، خصص الطاقم المسؤول عن الرحلة لمساعدة الركاب المصابين ولتخفيف الحالة العامة للركاب الـ192"، فيما نقل الركاب الأكثر تضررا إلى المستشفى فور وصول الرحلة إلى مطار مينيسترو بيستاريني الدولي.

المصدر: ميرور