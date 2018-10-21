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زار 195 بلدا.. الشخص الأكثر ترحالا في العالم! (صور)

متفرقات

زار 195 بلدا.. الشخص الأكثر ترحالا في العالم! (صور)
twitter.com/@DebbyDonnelly
بابيس بيزاس
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أكد اليوناني بابيس بيزاس، أنه أكثر شخص في العالم قام برحلات سياحية وزار مجموعة كبيرة من البلدان.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن بابيس بدأ ممارسة هواية التسلق لأول مرة عندما كان في سن الـ 19، وعمره الآن 64 عاما، ولم يتوقف عن التجوال والسفر واكتشاف بلدان جديدة.

ويقول بابيس: "سابقا كنت أسافر مجانا، عن طريق (أوتوستوب)، ولم أكن أحمل معي إلا القليل من المال".

وفي محاولة من بابيس للجمع بين هواية السفر والعمل، حصل على وظيفة على ظهر سفينة، ولهذا تمكن من زيارة إفريقيا وأمريكا. ونظم في ثمانينيات القرن الماضي رحلات لمجموعات تهوى السفر إلى أماكن غير سياحية.

وبحلول عام 2004، كان بابيس قد زار 195 بلدا، وقرر الآن البدء في العد العكسي وزيارة هذه الدول من جديد ورؤيتها مرة أخرى.

المصدر: نوفوستي

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