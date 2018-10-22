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معركة حتى الموت.. نمر يحطم جمجمة "أخيه الأصغر" (فيديو)

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شهد السياح في حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا أغرب وأخطر معركة بين نمرين انتهت بقتل أحدهما.

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ونشر الفيديو الذي صوره أحد شهود العيان على قناة حديقة كروغر في يوتيوب. وذكر رايان جينكنز، مصور الفيديو البالغ من العمر 45 عاما، أن غيمة الغبار التي أثارها الوحشان كانت مرئية من بعيد.

وقال جينكنز: "عندما انقشع الغبار، رأينا أن أحد النمرين كان فتيا جدا مقارنة بالآخر. واعتقدنا لفترة من الوقت بأنهما كانا يلعبان بقسوة شيئا ما".

وسرعان ما أدرك السياح أنهم كانوا على خطأ. وعلى ما يبدو، لم يرض أي من النمرين بالتراجع لسبب يعود إلى الزعامة على هذه البقعة من الأرض، واستمرت المعركة حتى النهاية.

وخسر النمر الشاب، لكنه لم يستسلم بسهولة وقاوم النمر الأكبر، الذي خنقه حتى نفق، ثم ضربه بقوة، سمع إثرها السياح فرقعة جمجمة النمر الخاسر وتكسرها. واستمرت المعركة حوالي 25 دقيقة.

المصدر: لينتا. رو

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