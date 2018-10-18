علق في المرحاض أثناء محاولته إنقاذ عشائه! (صورة)

سقطت سمكة اشتراها رجل صيني، في المرحاض، وحاول التقاطها لإنقاذ عشائه الموعود، لكنه علق بنفسه ولم يستطع التحرك.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل أن الحادث وقع في مدينة شيانغ يانغ بمقاطعة هوبي، في 13 أكتوبر الجاري. وأوضح الرجل أن السمكة قفزت من يديه ووقعت في المرحاض، فسارع إلى إدخال يده في فتحة المرحاض في محاولة للقبض على السمكة.

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لكن الرجل بعد أن فقد الأمل، أدرك أنه لا يستطيع التحرك، فقد علقت يده في الفتحة. وهرع الجيران لطلب فريق الإنقاذ الذي اضطر لكسر المرحاض بالكامل لإنقاذ الرجل.

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ومع انتشار الحادثة في الصين بسرعة على وسائل الإعلام والتواصل، تباينت ردود أفعال المتابعين في تعليقاتهم، كتشين هاونان الذي كتب: "هل حقا يريد أن يأكل السمكة بعد أن وقعت في المرحاض؟!". أما تشين لو فقال: "على ما يبدو كان يخاف من انسداد المصرف الصحي في بيته".

المصدر: لينتا. رو