أنقذت عشرات السكان من حريق ضخم وتوفيت بنيرانه!

ذكر موقع Asia One الإلكتروني أن مواطنة هندية حذرت الناس من اندلاع حريق في المبنى الذي يعيشون فيه وأنقذتهم، ولكنها لم تنج بنفسها من الحريق نفسه.

وقعت هذه المأساة في مدينة نيودلهي، حيث استيقظت سواتي (34 سنة) التي كانت تعيش مع عائلتها في الطابق الخامس، ليلا، وشعرت برائحة دخان، ففتحت باب الشقة وشاهدت ألسنة النار تنتشر في السلالم.

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وأسرعت الفتاة إلى إيقاظ زوجها وابنتها (4 سنوات)، وطلبت منهما مغادرة المبنى. أما هي فقد صعدت إلى الطوابق العليا وبدأت تطرق أبواب الشقق لتحذير ساكنيها من الحريق.

ولكن النيران حاصرتها في الطابق العاشر، ولم تتمكن من النزول ومغادرة المبنى، لذلك توجهت نحو السلم المؤدي إلى سطح المبنى، ولكن الباب كان مقفلا ولم تتمكن من الخروج إلى السطح، حيث عثر عليها رجال الإطفاء متوفية عند الباب نتيجة اختناقها.

المصدر: لينتا. رو