"حفلة القطط بالبيجاما" تدفع السفارة الأمريكية في أستراليا للاعتذار!

اعتذرت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الأسترالية كانبيرا، عن دعوة من وزارة الخارجية عبر البريد الإلكتروني إلى حفلة "بيجاما" للقطط، تضمنت صورة لقط يرتدي بيجاما.

وقالت السفارة إنه لم يتم إرسال الدعوة بشكل مقصود، وأشارت إلى أن "خطأ تدريبيا" كان السبب في إرسال البريد الإلكتروني الذي بعثته وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدد غير معروف من المتلقين، وفقا لما ذكرته تقارير صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد".

وحمل البريد الإلكتروني عنوان "اجتماع"، وتضمن صورة لقط متكئ على الأريكة حاملا طبقا من البسكويت، بالإضافة إلى نص مكتوب باللاتينية مع خيار الضغط على زر الرد "RSVP".

'Cat pyjama-jam': US embassy in Australia apologises after mistakenly sending Cookie Monster cat invitation https://t.co/AKkUPXSNFJpic.twitter.com/JO2RXtTNBV — Guardian Australia (@GuardianAus) October 15, 2018

وكتب مستشار الشؤون العامة في بعثة الولايات المتحدة إلى أستراليا، غافن ساندول، في رسالة بريد إلكتروني: "أعتذر لإحباط أولئك الذين كانوا يأملون في حضور حفلة القطة بالبيجاما، لكن مثل هذا الاجتماع لا يأتي ضمن نطاق خبراتنا"، وأضاف: "لقد كان خطأ في التدريب قام به أحد موظفينا الجدد، عندما كان يختبر برنامجنا الإخباري عبر البريد الإلكتروني".

Friends, you have not one thing to apologize for. I think we can all come together on the assurance that we all needed this cat. https://t.co/SWIFB9rjaJ — After Daylight 🕯️ (@AfterDaylight) October 15, 2018

المصدر: RT