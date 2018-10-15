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"حفلة القطط بالبيجاما" تدفع السفارة الأمريكية في أستراليا للاعتذار!

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Instagram / My Furry Babies 69
"حفلة للقطط بالبيجاما" والسفارة الأمريكية في أستراليا تعتذر!
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اعتذرت سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الأسترالية كانبيرا، عن دعوة من وزارة الخارجية عبر البريد الإلكتروني إلى حفلة "بيجاما" للقطط، تضمنت صورة لقط يرتدي بيجاما.

وقالت السفارة إنه لم يتم إرسال الدعوة بشكل مقصود، وأشارت إلى أن "خطأ تدريبيا" كان السبب في إرسال البريد الإلكتروني الذي بعثته وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدد غير معروف من المتلقين، وفقا لما ذكرته تقارير صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد".

وحمل البريد الإلكتروني عنوان "اجتماع"، وتضمن صورة لقط متكئ على الأريكة حاملا طبقا من البسكويت، بالإضافة إلى نص مكتوب باللاتينية مع خيار الضغط على زر الرد "RSVP".

وكتب مستشار الشؤون العامة في بعثة الولايات المتحدة إلى أستراليا، غافن ساندول، في رسالة بريد إلكتروني: "أعتذر لإحباط أولئك الذين كانوا يأملون في حضور حفلة القطة بالبيجاما، لكن مثل هذا الاجتماع لا يأتي ضمن نطاق خبراتنا"، وأضاف: "لقد كان خطأ في التدريب قام به أحد موظفينا الجدد، عندما كان يختبر برنامجنا الإخباري عبر البريد الإلكتروني".

المصدر: RT

 

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