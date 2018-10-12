دببة كوالا تهاجر وتستقر في المملكة المتحدة (فيديو)

نقلت 5 دببة كوالا لآلاف الكيلومترات بعيدا عن موطنها الأصلي، أستراليا، ليستقر بها المطاف في المملكة المتحدة، في محاولة لدعم نسل الكوالا فيها.

وعلى الرغم من أن حيوان الكوالا لا يصنف مع الحيوانات البرية المعرضة للانقراض، إلا أنه لا يعيش في كافة الظروف البيئية كما هو الحال بالنسبة للدببة البنية.

ومن المتوقع أن يجري العلماء البريطانيون دراسات علمية على الدببة الخمسة، بغية اكتشاف طرق تسمح لها بالعيش بشكل أفضل والتأقلم مع بيئات جديدة.

وعلاوة على ما سبق، يتوقع العلماء أن يتكاثر نسل الكوالا بشكل مستقر في بريطانيا، أكثر مما هو عليه في أستراليا، التي تنتشر فيها فيروسات خطيرة تؤثر على تناسل وأعداد الكوالا فيها.

المصدر: BBC News