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إغلاق شاطئ في أبو ظبي عقب رصد قرش كبير

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إغلاق شاطئ في أبو ظبي عقب رصد قرش كبير
You-Tube: National Geographic
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أغلقت السلطات شاطئا كاملا في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، وذلك عقب رصد عدد من المصطافين لقرش الحوت العملاق، في حين أصدرت تحذيرا بالابتعاد عن مياه المنطقة حتى إشعار آخر. 

ونشرت هيئة البيئة في أبو ظبي (EAD)، صورة لقرش الحوت الذي كان يسبح في المياه الضحلة القريبة من شاطئ "البحار"، وذلك عبر الصفحة الرسمية للهيئة على موقع تويتر. 

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وحذرت السلطات الناس من الاقتراب من القرش في حال مصادفته في البحر، وكذلك عدم قيادة القوارب بالقرب من مكان تواجده.

وتراقب هيئة البيئة مؤخرا أعداد قرش الحوت الذي يصنف من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض. كما أنه لا يظهر إلا أياما قليلة في السنة، بالقرب من شواطئ دبي وأبو ظبي. 

وعلى الرغم من أن قرش الحوت يتغذى على السمك الصغير ولا يشكل تهديدا للبشر، إلا أنه من الأفضل الحفاظ على مسافة آمنة عند مصادفته في البحر.

المصدر: Gulf News

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