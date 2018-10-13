أصابها بالهستيريا.. ثعبان يوقظ فتاة من نومها في غرفتها! (فيديو)

استيقظت الفتاة، آشلي مولر، في أستراليا على وقع "هجوم" ثعبان بطول متر ونصف، أصابها بالهستيريا.

وقع الحادث في مدينة بريسبان بولاية كوينزلاند عندما استيقظت مولر البالغة من العمر 19 عاما في الساعة الثالثة صباحا على صوت سقوط مدو.

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وعندما أشعلت الفتاة النور، رأت أن أحد أواني الزهور في غرفتها قد وقع على الأرض وانكسر. وبطرف عينها، شاهدت الفتاة حركة غريبة على طاولة المرآة، والتفتت ناحية الحركة واصطدمت وجها لوجه مع ثعبان.

واعترفت مولر قائلة: "لقد صعقت، فأنا لم أكن قد استيقظت من النوم تماما، ولم أفهم في البداية ماذا يحصل، لقد اعتقدت أن الأمر كان حلما".

وبعد أن مرت لحظات الصدمة، صرخت الفتاة وركضت إلى غرفة نوم والديها اللذين لم يصدقا في البداية ابنتهم، وذهبا إلى غرفتها وتأكدا من الواقعة وقاما باستدعاء خبير ثعابين.

ووصل الخبير، توني موريسون، في غضون 20 دقيقة، وقال لهم بعد أن رأى بعينه الثعبان، إن "مولر محظوظة جدا لأن الثعبان لم يصعد إلى سريرها. وتتوقع العائلة بأن الثعبان دخل إلى المنزل نهارا وبقي تحت السرير حتى حلول الظلام".

المصدر: لينتا. رو