القبض على 17 فلبينيا نظموا "معارك عنكبوتية" وحشية!

ألقت شرطة مدينة باكولود في الفلبين القبض على 17 شخصا بسبب تنظيمهم لـ "معارك عنكبوتية" وحشية.

إقرأ المزيد

وصادرت الشرطة الفلبينية من المعتقلين، 14 عنكبوتا ومبلغا كبيرا من المال، دفعه مقامرو "المعارك العنكبوتية"، "الهواية" التي تعتبر ممنوعة في البلاد بسبب عدم قانونية الكسب فيها.

وتعتمد "لعبة قتال العناكب" على إطلاق اللاعبين لعنكبوتين في نهاية حبل أو عصا، والانتظار حتى يفوز أحدهما في إسقاط الآخر من الحلبة.

وينتشر هذا النوع من المقامرات بمعارك العناكب في مناطق مختلفة من الفلبين، ويعد مصدرا لأموال العديد من مقامريها، وتطارد الشرطة كل عام مئات المقامرات من هذا النوع بهدف القضاء على هذه "الهواية" الممنوعة.

المصدر: لايف. رو