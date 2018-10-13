225 كغم.. استخدام رافعة بناء لإنزال رجل بدين من شقته! (فيديو)
(LiveLeak): stainless
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انتشر مقطع فيديو جديد يظهر حادثة نادرة تتمثل في إنزال رافعة بناء لرجل شديد البدانة من طابق شقته، الواقعة في بناء سكني في الصين.
ويبدو أن الرجل قد تعرض لطارئ صحي، لم يمكنه من استخدام المصعد، إذ اضطر عناصر الإنقاذ لنقله بالرافعة إلى الشارع، ومنه إلى سيارة الإسعاف.
وتعد السمنة من أخطر أمراض العصر، وهي في تزايد مستمر حول العالم. كما تعاني دول عديدة من ارتفاع معدلات السمنة فيها، وفي مقدمتها: الولايات المتحدة وبريطانيا والمكسيك.
المصدر: وكالات
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