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من دون مكواة.. أسهل وأسرع الطرق لكي الملابس! (فيديو)

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من دون مكواة.. أسهل وأسرع الطرق لكي الملابس! (فيديو)
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نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية شرحا لآلية غاية في البساطة، ولا تتطلب أي جهد عضلي، تجعل الملابس بحالة لا تتطلب الكي.

وللحصول على ثياب مكوية، يجب وضع الملابس الجافة مع بعض مكعبات الثلج في حوض الغسالة وتشغيلها بوضع التجفيف.

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وتسمح هذه الآلية بتسخين الأنسجة، ما يجعل الثنيات والطيات تتمدد، أما قطع الثلج فتتحول إلى بخار في هذه الحالة، وتأخذ دورها في "صقل" الألبسة وجعلها مكوية.

وتنصح الصحيفة، لتحقيق نتائج أفضل، بعدم ملء حوض الغسالة بالثياب، بل وضع عدة قطع من الملابس فقط. وتصلح طريقة "الكي" هذه أكثر، للملابس الرقيقة المصنوعة من أقمشة ناعمة.

المصدر: لينتا. رو

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