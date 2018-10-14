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دراسة: الشباب يبتعدون عن المشروبات الكحولية!

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دراسة: الشباب يبتعدون عن المشروبات الكحولية!
Globallookpress David R. Frazier/Danita Delimont
الشباب يبتعد عن الكحول
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كشفت دراسة علمية أن ثلث الشباب البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة لا يتناولون الكحول على الإطلاق، وأن عدد الذين يتناولون المشروبات الكحولية يتناقص تدريجيا.

واستنتج علماء كلية لندن الجامعية أن الشباب حاليا فقدوا اهتمامهم بالمشروبات الكحولية، فعدد كبير من الشباب في إنجلترا لم يتذوقوا الكحول أبدا ولا ينوون القيام بذلك في المستقبل.

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وحلل العلماء بالتفصيل عدد الذين لا يتناولون المشروبات الكحولية، وكذلك كمية المشروبات الكحولية التي يتناولها الآخرون. وأظهرت النتائج أنه في عام 2005، كانت نسبة الشباب (16-24 سنة) الممتنعين عن تناول المشروبات الكحولية تشكل 18% فقط، في حين بلغت هذه النسبة 29% في عام 2015. ويعود هذا إلى زيادة عدد الشباب الذين لم يتذوقوا الكحول في حياتهم أبدا من 9% عام 2005 إلى 17% عام 2015.

ورافق هذا انخفاض عدد الشباب الذين يتناولون الكحول من 43% إلى 28%.

وهذا يعني أن المشروبات الكحولية لم تعد تثير اهتمام الشباب كما في السابق، عندما كانوا يتناولونها للظهور كبالغين بين أقرانهم.

المصدر: ميديك فوروم

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