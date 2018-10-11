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هجوم شرس لقرش على "أخيه" الصغير! (فيديو)

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هجوم شرس لقرش على
Danita Delimont-© Michele Westmorland
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صور غواصون في المياه الساحلية لجنوب إفريقيا هجوما نادرا لقرش أبيض على قرش صغير لسبب كشفته مشاهد الفيديو الأخيرة.

ويبدأ الفيديو بمعركة حامية خاضها القرشان على طعم أغراهما ليتجها ناحيته. وبينت مشاهد الفيديو أن القرش الأكبر قام بمحاولة فاشلة لابتلاع الفريسة التي تقاتلا لأجلها. ولكنه فشل في ذلك، وهاجم القرش المنافس له على الطعام.

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وأظهرت المشاهد اللاحقة أن القرش الصغير لم يصب بجراح خطيرة، ما يعني أن المعركة انتهت دون خسائر.

ولاحظت خبيرة الحياة البحرية في بي بي سي، ليزا دالي، بعد مشاهدة الفيدو، أن الحلقة المصورة من حياة أسماك القرش أثبتت مدى جدية المنافسة عندما يتعلق الأمر بالطعام.

المصدر: لايف. رو

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