حشرات كريهة الرائحة تغزو ولاية أمريكية

ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن أعدادا هائلة من حشرات "البق النتن" كريهة الرائحة ظهرت في ولاية كارولينا الجنوبية مؤخرا.

وذكر عالم الحشرات، إيريك بنسون، أن "السبب وراء ظهور هذا العدد الهائل من الحشرات هو الطقس الدافئ الذي امتد حتى بداية الخريف هذا العام في تلك المنطقة، ما وفر ظروفا ملائمة لتلك الكائنات للتكاثر أكثر من مرة".

وأضاف العالم قائلا: "عادة ما تكون تلك الحشرات في هذا الوقت من السنة قد دخلت في مرحلة السبات في جحور أو أماكن موجودة في الطبيعة، لكن اللغط الحاصل في نظامها البيولوجي يدفعها هذا العام إلى التوجه إلى الأماكن الأكثر دفئا في الليل كبيوت الناس لتبدأ فيها مرحلة سباتها السنوي".

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وأوضح بنسون أن هذه الحشرات غير مؤذية للإنسان بشكل عام، لكنها تصدر رائحة كريهة جدا يمكن أن تملأ المنزل بأكمله في حال تم دعسها أو الضغط على هياكل أجسادها.

المصدر: فيستي