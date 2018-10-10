فقمة لطيفة تعشق السياح في بريطانيا! (فيديو)

تداولت مواقع الإنترنت فيديوهات لفقمة ودودة، غالبا ما تظهر عند سواحل كورنوال البريطانية، وتبدي لهفة للتعرف على السياح وراكبي القوارب.

ويظهر في أحد الفيديوهات التي نشرتها قناة "CGTN" على اليوتيوب، كيف اقتربت هذه الفقمة من مركب صغير يحمل سائحا، وحاولت التقرب منه بلطف والصعود إلى ظهر القارب.

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تفاجأ الرجل في البداية عند رؤية الفقمة، لكنه سرعان ما بدأ يلتقط صورا لها للذكرى، وبعدها قام بإبعادها بلطف ليتابع رحلته.

يذكر أن الحيوانات البرية ليست لطيفة دوما مع الذين يدخلون المناطق التي تعيش فيها، فمنذ مدة قامت فقمة بصفع سائح على وجهه بأخطبوط حي تعبيرا عن غضبها لرؤيته.

المصدر: لايف. رو