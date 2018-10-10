مواقع للتواصل الاجتماعي تكتشف "سرا مذهلا" في صورة تعود إلى عام 1943!

ثار جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي حول صورة التقطت عام 1943، لمح البعض فيها رحالة يسافر عبر الزمن.

بدأت القصة بنشر فني تصوير فوتوغرافي يدعى ستيوارت هامفريس، يمارس تلوين الصور القديمة، صورة تعود إلى عام 1943 على حسابه في تويتر.

ويظهر في هذه الصورة عدد من المصطافين على شاطئ البحر، بينهم رجل يحمل جسما مجهولا بين يديه.

British war workers escape to the seaside - this Cornish beach was photographed in September 1943. (It would be lovely if one of you were able to identify which beach!) ❤️ pic.twitter.com/BpLyuwSb8z — BabelColour 🎞 (@StuartHumphryes) September 30, 2018

ووجد متابعو هذه الصفحة في طريقة حمل الرجل للجسم المجهول ووضعيته وهو ينظر إليه، أوجه شبه بالطريقة التي يتفحص بها المعاصرون هواتفهم الذكية.

وتساءل أحد النشطاء مندهشا: "هل يبدو لي أم أنا مخطئ أن الشخص يحمل بين يديه هاتفا ذكيا"؟

وما ذهب إليه وجد على الفور عددا كبيرا من الأنصار والمؤيدين في تعليقاتهم بالخصوص، وجزم عدد منهم أن الرجل "رحالة في الزمن"!

You had to zoom the photo well before commenting and making a sensation in mass-media :) It could be a simple "Eskimo pie" that he eats!!! pic.twitter.com/jrPrkPI9vD — desirelessmonde (@desirelessmonde) October 9, 2018

آخرون لم يشطح خيالهم بعيدا، وافترض أحدهم أن الرجل ربما لا يفعل أكثر من لف سيجارة، ورأى آخر أنه يتناول قطعة من المثلجات، ورجّح ثالث أن الرجل يشغل ساعة يد تقليدية.

ومع كل ذلك، ظل حالمون على إصرارهم بأن الرجل رحالة من عصور لاحقة، إذ أن الناس تتوق إلى الخيال والغموض وتضجر سريعا من الأحداث اليومية المعتادة!

المصدر: نوفوستي