ناسا.. "حلّق" داخل إعصار ماريا!

كشفت وكالة ناسا عن رسوم متحركة مذهلة تصور إعصار ماريا في مشهد ثلاثي الأبعاد غير مسبوق.

وقبل يومين من ضرب إعصار ماريا لمدينة بورتوريكو، التقط قمر مرصد "Core" التابع لناسا ووكالة الفضاء اليابانية JAXA، مشهدا ثلاثي الأبعاد لعاصفة عام 2017.

وقالت ناسا: "في ذلك الوقت، تم تصنيف إعصار ماريا من الفئة الأولى، ويكشف المشهد ثلاثي الأبعاد العمليات داخل الإعصار، التي عززت تكثيف العاصفة لتصبح من الدرجة الخامسة في غضون 24 ساعة".

NASA

وكلف إعصار ماريا، الذي أدى إلى إحداث دمار كبير في جزء كبير من بورتوريكو، السلطات 90 مليار دولار، وأصبحت العاصفة من الدرجة الثالثة في 18 سبتمبر، بعد أن تضاعفت قوتها خلال 24 ساعة فقط.

وحافظت العاصفة على نموها السريع لتصبح من الفئة الخامسة، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها 175 ميلا في الساعة، يوم 19 سبتمبر، بعد أن شقت طريقها عبر جزر ليوارد.

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وتجدر الإشارة إلى أن إعصار ماريا كان أقوى الأعاصير التي تضرب الدومينيكان.

ثم ضرب الإعصار بورتوريكو كفئة رابعة برياح تصل إلى 155 ميلا في الساعة، ما يجعله ثالث أقوى عاصفة تصل اليابسة في الولايات المتحدة.

يذكر أن ماريا كان أقوى إعصار يضرب بورتوريكو منذ أكثر من 80 عاما، حيث دمر المنازل والطرق والجسور، بالإضافة إلى الفيضانات الغزيرة.

وكشفت دراسة مستقلة أن ما يقدر بنحو 2975 شخصا لقوا حتفهم في الأشهر التي أعقبت إعصار ماريا نتيجة للعاصفة.

المصدر: ديلي ميل