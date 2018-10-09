طائرة ركاب تخرج عن مسارها أثناء الهبوط في بانكوك!
خرجت طائرة من طراز بوينغ 747 تحمل على متنها 115 شخصا، خارج حدود مدرج مطار Suvarnabhumi الدولي في بانكوك، الاثنين 8 أكتوبر الجاري، ما أدى إلى إصابة راكب واحد وإغلاق المدرج مؤقتا.
وهبطت رحلة الخطوط الجوية التايلاندية # TG679 القادمة من غوانغتشو، في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، أثناء عاصفة رعدية في العاصمة التايلاندية. وأجبر 97 راكبا و18 من أفراد الطاقم على النزول من الطائرة على بعد 100 متر من المدرج تقريبا، باستخدام معدات الطوارئ القابلة للنفخ، وذلك بسبب الظروف الخطرة.
เครื่องบินแบบ B747-400 ของ การบินไทย เดินทางจาก กว่างโจว ประสบปัญหาลื่นไถลออกนอกรันเวย์ขณะลงจอดที่ #สุวรรณภูมิ เนื่องจากฝนตกหนัก ผู้โดยสาร ๙๗คนและลูกเรือ๑๘คน ปลอดภัย— One's Way #YNWA (@Khongsak) October 9, 2018
ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานออกนอกพื้นที่คาดว่าแล้วเสร็จ ๑๔.๐๐ น. ครับ pic.twitter.com/HLEUMN5DFs
Job well done! ทุกภาคส่วนช่วยกันจนสำเร็จครับ— One's Way #YNWA (@Khongsak) October 9, 2018
การบินไทย B747-400 ได้รับการกู้ภัยเรียบร้อย
คืนพื้นที่ที่กีดขวางตามกำหนดเวลา
เสียงปรบมือจงดังกึกก้อง #Boeing#สุวรรณภูมิ#สาระการบินน่ารู้pic.twitter.com/L1AyzMN63Q
وقالت شركة الطيران في بيان لها: "كانت هناك أمطار غزيرة عند الهبوط في مطار Suvarnabhumi، وانزلقت الطائرة جزئيا عن المدرج، أثناء قيام الكابتن بمحاولة الهبوط، لتتوقف تماما في مكانها".
المصدر: RT