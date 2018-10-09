طائرة ركاب تخرج عن مسارها أثناء الهبوط في بانكوك!

خرجت طائرة من طراز بوينغ 747 تحمل على متنها 115 شخصا، خارج حدود مدرج مطار Suvarnabhumi الدولي في بانكوك، الاثنين 8 أكتوبر الجاري، ما أدى إلى إصابة راكب واحد وإغلاق المدرج مؤقتا.

وهبطت رحلة الخطوط الجوية التايلاندية # TG679 القادمة من غوانغتشو، في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، أثناء عاصفة رعدية في العاصمة التايلاندية. وأجبر 97 راكبا و18 من أفراد الطاقم على النزول من الطائرة على بعد 100 متر من المدرج تقريبا، باستخدام معدات الطوارئ القابلة للنفخ، وذلك بسبب الظروف الخطرة.

وقالت شركة الطيران في بيان لها: "كانت هناك أمطار غزيرة عند الهبوط في مطار Suvarnabhumi، وانزلقت الطائرة جزئيا عن المدرج، أثناء قيام الكابتن بمحاولة الهبوط، لتتوقف تماما في مكانها".

المصدر: RT