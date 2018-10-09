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نمر يمزق عنق موظف حديقة حيوان حتى الموت!

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نمر يمزق عنق موظف حديقة حيوان حتى الموت!
dpa-© Holger Hollemann
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عثر في حديقة حيوان مدينة كاجوشيما، جنوبي غرب اليابان، على أحد عاملي الحديقة وقد مزق نمر أبيض عنقه، حيث نقل على الفور إلى المستشفى.

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وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الأطباء في المستشفى لم يستطيعوا إنقاذ موظف حديقة الحيوان، الذي يبلغ من العمر 40 عاما، بسبب تمزقات شديدة في العنق إثر هجوم النمر.

وتقوم الجهات المختصة في المدينة بالتحقق من تفاصيل الحادثة، بعد أن تم العثور في جسم النمر على سهم مهدئ، استطاع الموظف إطلاقه قبل هجوم النمر عليه على ما يبدو.

وتتحقق الشرطة الآن من طريقة تعامل موظفي الحديقة مع حيوانتها الشرسة، لوضع تقرير مفصل عن الحادث وعن سبب هجوم النمر وقتله للموظف.

يذكر أن حديقة حيوان كاجوشيما افتتحت عام 1972، وفيها 4 نمور بيضاء.

المصدر: تاس

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