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سعدان يقتل عجوزا بثمرة جوز الهند!

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سعدان يقتل عجوزا بثمرة جوز الهند!
DanitaDelimont.com-© DanitaDelimont.com
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ألقى سعدان في جزيرة سريلانكا، ثمرة جوز الهند على امرأة مسنة وقتلها على الفور، وفقا لبوابة "Asia One‎" الإلكترونية.

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ووقع الحادث في قرية هالانغاموفا، التي تبعد عن عاصمة البلاد 150 كيلومترا.

وكانت رانجاني كولاراتنا، البالغة من العمر 72 عاما، تجلس أمام منزلها، عندما تسلق سعدان شجرة جوز الهند التي تنمو قريبا، وألقى بجوز الهند من أعلى الشجرة فوقها.

ووقعت ثمرة جوز الهند على رأس العجوز وماتت على الفور متأثرة بجراحها القاتلة.

المصدر: لينتا. رو

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