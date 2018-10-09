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"مصاص الدماء الأسود" يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي!

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انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة صور لقط أسود غريب المظهر.

وأثار فضول الناس مظهر أنياب القط الكبيرة والطويلة، والتي جعلت متابعي صوره على الإنترنت يسمونه "مصاص الدماء"، كناية عن قصص مصاصي الدماء الخيالية، والتي يظهر أبطالها بأنياب طويلة ومدببة.

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من جانبها، أكدت صاحبة القط الشهير "مونك"، والتي تسكن في نيويورك حاليا، أن شعبية حيوانها الأليف تزداد يوما بعد يوم، وعدد متابعي صفحته على إنستغرام وحدها فاق 88 ألف متابع.

المصدر: لايف. رو

 

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