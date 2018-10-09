"مصاص الدماء الأسود" يثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي!
انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة صور لقط أسود غريب المظهر.
وأثار فضول الناس مظهر أنياب القط الكبيرة والطويلة، والتي جعلت متابعي صوره على الإنترنت يسمونه "مصاص الدماء"، كناية عن قصص مصاصي الدماء الخيالية، والتي يظهر أبطالها بأنياب طويلة ومدببة.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
That time I was working on my vampireness 🧛🏿♀️(is that even a word?), but was distracted by a leaf #ohlook #aleaf #icantstayfocused 👹🍃🍂 . . CLOAK BY: @nolababies #halloween #itscoming #vampirecat #vampires #cemetery #gothcat #shortattentionspan #teef #fangs #sabertooth #panther #cloak #catsinclothes #monkeybusiness #halloweencat #halloween2018 #catswiththeirmouthsopen #catsofinsta #cutecats ##catswiththeirtonguesout #catsofig #igkitty #dracula #igcats #tbthursday #throwback🔙 #catvideo
من جانبها، أكدت صاحبة القط الشهير "مونك"، والتي تسكن في نيويورك حاليا، أن شعبية حيوانها الأليف تزداد يوما بعد يوم، وعدد متابعي صفحته على إنستغرام وحدها فاق 88 ألف متابع.
المصدر: لايف. رو