السجن والغرامة لقاتل النحل في النمسا!

حكمت محكمة نمساوية في مدينة كلاغنفورت، على بستاني بالسجن الفعلي لمدة عام ودفع غرامة قدرها 20 ألف يورو، بسبب قتله النحل بالسم لإنقاذ رحيق أشجار بستانه المزهرة من غزو أسراب النحل.

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وأدانت المحكمة البستاني البالغ من العمر47 عاما، لقيامه برش مبيد يعرف بـ"الكلوربيريفوس" على أشجاره المزهرة، مما أسفر عن نفوق النحل في 50 خلية، تعود ملكيتها لمربي النحل في المنطقة، على الرغم من تذرع البستاني بأنه لم يكن يعلم بأن عمله هذا يعتبر جريمة يعاقب عليها.

لكن المحكمة قالت في حكمها القاسي بحق المزارع، إنه مزارع محترف، وكان عليه أن يتوقع نتيجة استخدامه هذا المبيد، وأنه لا يجب عليه الوقوع بمثل هذا الخطأ.

وأضافت، كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن رش الأشجار بالمبيدات الحشرية سيؤدي لنفوق النحل، بالإضافة لاحتمال تسمم الكثير من الأشخاص جراء تناولهم لعسل مسموم.

وبعد صدور الحكم، أكد المزارع عزمه استئناف هذا الحكم، الذي اعتبره قاسيا ولا يتناسب مع قيامه بالاعتناء ببستانه.

يذكر أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تفرض حظرا على استخدام المبيدات الحشرية، وبخاصة تلك التي من الممكن أن تضر بالنحل.

وبحسب إحصائية عالمية شملت آخر 20 سنة، فإن أعداد النحل انخفضت بنسبة كبيرة وتحديدا في أوروبا.

المصدر: نوفوستي