الصين تحطم رقما قياسيا للعزف الجماعي على البيانو (صورة)

سجلت الصين رقما قياسيا في موسوعة "غينيس" عقب أداء جماعي على البيانو، شارك فيه موسيقيون محترفون وهواة على 666 آلة بيانو في وقت واحد.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية إن عازفي البيانو الصينيين من مديرية أوتيان بمحافظة خبي شمالي الصين، حطموا الرقم القياسي أثناء فعالية أقيمت في إطار حفل خيري، بمشاركة محترفين وهواة البيانو من مختلف أقاليم الصين.

China Xinhua News

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وتمكنت الفعالية من جمع تبرعات قدرها 50 مليون يوان (7.3 مليون دولار) لمساعدة الأطفال المكفوفين. وأقيم الحفل الخيري بمناسبة عيد قيام جمهورية الصين الشعبية (1 أكتوبر) والتغيرات الاقتصادية والتقدم في البلاد.

ونصب المنظمون 40 بيانو على الخشبة الرئيسة، في إشارة إلى 4 عقود من الإصلاحات التي تشهدها الصين. أما بقية آلات البيانو فنصبت في ساحة قريبة.

وقال ممثل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية في الصين، لو جون، إن الموسيقيين حطموا رقما قياسيا سجله عام 2007 زملاؤهم من كوريا الجنوبية، الذين عزفوا على 555 بيانو في وقت واحد.

المصدر: تاس