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"مكافأة فضائية" غريبة تقدمها تسلا لملاك سياراتها!

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Gettyimages.ru
"مكافأة فضائية" غريبة تقدمها تسلا لملاك سياراتها!
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طرحت تسلا برنامجا جديدا وُصف بأنه غريب، يكافئ مالكي سياراتها بإرسال صورة من اختيارهم "محفورة في الزجاج" إلى الفضاء العميق.

وابتداء من اليوم، سيحصل العملاء الذين يشجعون معارفهم على شراء سيارات تسلا موديل S وموديل X و3، أو غيرها من منتجات الطاقة الشمسية، على مكافآة مميزة.

ومن المؤكد تقريبا أن الصور المرسومة بالليزر، المرسلة كجزء من مكافأة "إطلاق الصور إلى الفضاء العميق"، سيتم إرسالها بصواريخ سبيس إكس.

وسيحتاج المالكون الذين يريدون إرسال صورهم إلى الفضاء، إلى تحميل الأداة المطلوبة على تطبيق "تسلا موبايل"، قبل شهر ديسمبر من هذا العام.

وقال إيلون موسك، في تغريدة نشرها على تويتر: "يمكن لملاك تسلا أن يشجعوا غيرهم على شراء سيارة تسلا والحصول على مكافأة إرسال أي صورة يريدونها محفورة بالليزر في الزجاج، إلى الفضاء العميق لملايين السنين".

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ومن المقرر أن يحصل ملاك تسلا، الذين يملكون أكثر من سيارة واحدة، على أولوية الوصول إلى تحديثات البرنامج.

ويأتي هذه الخبر بعد أسابيع قليلة جدا من تعرض الشركة للأزمات. ففي نهاية سبتمبر الماضي، كشف عن تغريم موسك بـ 20 مليون دولار، مع إجباره على الاستقالة كرئيس للشركة، بعد التوصل إلى تسوية بتهمة الاحتيال.

واتُهم موسك بنشر "معلومات خاطئة ومضللة" على تويتر، حيث تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة بأن تغريدات موسك ليس لها أساس واقعي، وقد تسببت في حدوث فوضى في سوق الأسهم، ما أضر بالمستثمرين.

يذكر أن تغريدات موسك أشارت إلى حدوث قفزة بأسهم تسلا بأكثر من 6% في 7 أغسطس الماضي، ولكن السعر تراجع بأكثر من 13% عندما قدمت هيئة الأوراق المالية شكواها. ورد إيلون موسك، بالقول إن الشكوى "غير مبررة".

المصدر: ديلي ميل

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