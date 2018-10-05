"ليونارديو دي كابريو" يغلق أجمل شاطئ في تايلاند!

أغلقت السلطات التايلاندية أحد شواطئها الجميلة، الذي شهد تدفقا كبيرا للسياح بعد عرض فيلم ليوناردو دي كابريو "الشاطئ"، إلى أجل غير مسمى.

وتعتقد الحكومة التايلاندية، أن النظام البيئي للشاطئ يحتاج إلى فترة راحة من أجل تعافي طبيعة المنطقة بعد التدفق الهائل للسياح، الذين زاروا المنطقة بعد عرض فيلم "الشاطئ" عام 2000، والذي تم تصويره فيها.

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وتم بالفعل إغلاق خليج "مايا باي" على جزيرة "بي بي لي" في بحر أندامان، صيف هذا العام لمدة أربعة أشهر، في محاولة من السلطات المحلية لإنقاذ الشعاب المرجانية التي استهلكت بسبب التدفق الغزير للسياح على هذه المنطقة السياحية الخلابة.

المصدر: لايف. رو