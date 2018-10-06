الجيش الروسي قد يتخلى عن "رمز تقليدي" اشتهر به!

من الممكن أن تتوقف فرق واسعة من الجيش الروسي عن ارتداء قبعات الفرو التقليدية، المعروفة باسم "أوشانكاس"، التي طالما رافقت صور الجنود السوفيت والروس على مر العقود الطويلة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحكومة تفكر في استبدال الـ "أوشانكاس" بقبعات أكثر بساطة، لذا، قد تصبح "القبعات الروسية" بعد اليوم قطعا تذكارية ثمينة.

إقرأ المزيد

وفي السياق نفسه، تحدثت التقارير عن إصدار قرارات حكومية جديدة تحدد الزي العسكري وملحقاته ومستلزماته، حيث لن يسلم الضباط والجنرالات والمجندات النساء قبعات الفرو التقليدية بعد الآن.

وفي تعليقه على الأنباء الواردة، قلل الجيش الروسي من أهميتها، كما أضاف متحدث باسم وزارة الدفاع أن التعديلات تطال مصطلحات وتسميات مستخدمة في الوثائق الرسمية، أما بالنسبة لتصميم القبعة العسكرية التقليدية، فلن يتغير.

وكانت قبعات "أوشانكاس" منتشرة على نطاق واسع في روسيا، وذلك حتى نهاية القرن العشرين، والتي تتميز باحتوائها على جوانب ملحقة لتغطية وتدفئة الآذان في الطقس البارد.

ومع بداية القرن الحادي والعشرين، بدأ استخدام قبعات الفرو يتناقص تدريجيا وخاصة في القسم الأوروبي من روسيا، ربما نتيجة لانتشار السيارات الخاصة، بالإضافة إلى جهود منظمات مكافحة استخدام الفرو، مثل "Greenpeace".

المصدر: RT