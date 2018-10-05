جرذان "ذكية" تلتهم 200 ألف يورو!

غزت جرذان جائعة مكتبة جامعة شتوتغارت الألمانية، وقرضت ثمانية آلاف كتاب نادر من رفوفها.

وأكد ممثلو المكتبة الألمانية، أنه منذ بداية هذا العام، أفسدت القوارض آلاف الكتب، منها مطبوعات من سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وخاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد والقانون وعلم الاجتماع.

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وقدرت خسائر المكتبة من المنشورات الثمينة بحوالي 200 ألف يورو.

وذكرت صحيفة "Stuttgarter Zeitung" المحلية، أن بعض الكتب ملطخة بفضلات الجرذان التي لم يتمكن أحد من إزالتها.

وأشار القائمون على المكتبة إلى أن مثل هذا العدد الضخم من القوارض ظهر في المبنى بسبب الحديقة المجاورة، التي غمرها الزائرون بالقمامة. ويتم تنظيف هذه الحديقة مرة واحدة في الأسبوع، لذلك يمكن مشاهدة الكثير من بقايا الطعام والفضلات على أرض الحديقة في أغلب الأحيان.

وتخطط الجامعة للقيام بتنظيف شامل للمكتبة، ووضع خطط وأدوات مختلفة لمنع أي تسلل للجراذين إليها.

المصدر: لينتا. رو