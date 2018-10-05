ماذا سيتناول بوتين اليوم في الهند؟

يواصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارته إلى نيودلهي، وستقام اليوم الجمعة مأدبة عشاء فاخرة على شرف الزعيم الروسي في قصر حيدر أباد.

وستضم قائمة الطعام، في القصر الذي تستقبل فيه الحكومة الهندية كبار زوارها، أطباقا مدهشة بحسب الصحفيين المخضرمين. وستضم المأدبة جميع أنواع الطعام بحيث لن يبقى أحد من المدعوين جائعا بعد هذه الوليمة، سواء من محبي اللحوم أو النباتيين الذين خصصت لهم أطباق معينة.

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كما تمكن الطهاة من كسر الصورة النمطية عن المطبخ الهندي المحلي. لذلك لن يتم تقديم أي طبق بصلصة الكاري التي تشكل أساس الأطباق التقليدية الهندية.

ومن المقرر أن يقدم للضيوف حساء كريم من البطيخ وشرائح سمك السلمون مع صلصة خفيفة من البقدونس والجبن، وعدة أطباق من لحم الضأن والدجاج المشوي مع أرز البسمتي الشهي، المطبوخ حسب وصفة (أصيلة).

وأبرز طبق من أطباق المأدبة سيكون العدس الأسود، الذي يطهى طوال الليل على الفحم ليبلغ مرحلة الكريمة برائحة الشواء.

وللتحلية، سيقدم الآيس كريم بالفستق محلي الصنع. كما سترافق المأدبة مجموعة من أمهر الفنانين في الهند، سيؤدون إلى جانب الأغاني البوليوودية الشهيرة، أغنيتين روسيتين شهيرتين، "كالينكا" و"يجري نهر فولغا".

المصدر: لايف. رو