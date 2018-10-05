شاهد.. مطاردة مثيرة بين الشرطة وراكون عنيد!

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر مطاردة مثيرة بين حيوان راكون ورجال شرطة في بريطانيا.

وقعت الحادثة في مدينة بيدفورد البريطانية، عندما تفاجأ عناصر أحد مراكز الشرطة بتسلل راكون إلى المركز عبر فتحات التهوية في السقف، لتبدأ بعدها مطاردة مثيرة للحيوان في محاولة للقبض عليه وإخراجه من المركز.

وأثارت المشاهد سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تندروا على مطاردة رجال الشرطة "للراكون العنيد"، وعدم قدرتهم على إلقاء القبض عليه بسهولة.

المصدر: لايف. رو