لقطات تظهر انقطاع حبل الأمان أثناء قفز سائح فوق جسر شاهق

نجا أحد السياح من احتمال الموت الوشيك نتيجة انقطاع حبل الأمان "فجأة" أثناء القفز على جسر ارتفاعه 150 مترا في اللحظة الأخيرة، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعية.

وتُظهر اللقطات المرعبة السائح وهو يقفز بسرور عبر الجسر في متنزه Wansheng Ordovician الترفيهي، جنوبي غرب الصين.

ولكن، عندما كان السائح على وشك الوصول إلى الجانب الآخر من الجسر، انفلت حبل الأمان ليبدو وكأنه انقطع. كما يبدو أن الرجل لم يدرك تماما ما حصل، إلى أن وصل إلى الجهة المقابلة.

وتجدر الإشارة إلى عدم وجود شبكة أمان تحت الجسر الشاهق، لحماية المغامرين المدمنين على التشويق من السقوط على "السرير الصخري" في الأسفل.

وأغلق المتنزه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، كما وجد التحقيق في الحادثة أن العاملين في المتنزه عالي الارتفاع، فشلوا في ربط الحزام بشكل صحيح قبل بدء الرجل بالقفز، وفقا لتقارير South China Morning.

إلا أن أحد موظفي مكتب الدعاية في منطقة Wansheng Economic Development، ذكر أن الفيديو المنشور مجرد حملة دعائية لتشويه الصورة العامة للمتنزه.

وتقول السلطات المحلية إنه يجري التحقيق في الحادثة، وفقا لتقارير SCMP.

المصدر: RT