أي الغرف عليك حجزها في الفندق لراحة تامة؟

صنف خبراء السياحة والسفر رغبات السياح الأكثر انتشارا من خلال التعليقات التي يكتبونها عند حجز الفنادق عادة.

ونشر موقع "OneTwoTrip" الإلكتروني، المختص بحجوزات الفنادق حول العالم، أن النسبة الكبرى من السياح يطلبون من إدارات الفنادق حجز غرف في الطوابق العليا، ومن المفضل ألا تكون الغرف فوق المطاعم أو صالات التدريب الرياضي.

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والأمر الثاني الذي يفضله السياح عند حجز غرف في الفنادق، هو ألا تكون الغرف قريبة من المصاعد.

كما يرغب السياح أيضا بحجز غرف تحتوي على أسرة بالحجم الملكي "king size".

ومن أهم ما يسعى إليه النزلاء: الابتعاد عن غرف المدخنين، والتمتع بإطلالة جميلة على البحر أو الجبل، ومرآب للسيارات وسرير للأطفال.

ويركز موقع خدمات حجز الضيوف على طلب رئيس يقلق جميع نزلاء الفنادق، وهو توفر الهدوء للراحة التامة.

المصدر: لايف. رو